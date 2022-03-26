الانتماء الوطني.. “إسلامية نجران” توعي الأئمة بدورهم في حماية المجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، ندوة بعنوان “دور الإمام والخطيب في حماية المجتمع من الأفكار الضالة والتحذير من أصحابها” لمنسوبي المساجد من الأئمة والخطباء في محافظة شرورة؛ وذلك في قاعة مدارس نهج الرواد الأهلية بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بنجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقدّمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة، بما في ذلك المساجد، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن هذه الندوة يشارك فيها الدكتور أحمد بن محمد النفيعي، والدكتور أحمد بن علي الزريعي، والدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ويتم خلال هذا اللقاء الحديث عن التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد ولزوم الجماعة والتحذير من التحزبات، وبيان المنهج الشرعي في التعامل مع الجماعات الضالة والتحذير من أصحابها، وأيضًا دور ومكانة الإمام والخطيب.

وشكر “العصيمي” الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكذلك مدير معهد الأئمة والخطباء عيسى كاملي، على إطلاق مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الوطني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.

يُذكر أن فرع الوزارة بمنطقة نجران أطلق الدورة العلمية التاسعة والعشرين في محافظة شرورة بمنطقة نجران التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران “متون”، بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة، استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح “العصيمي”، وهو المشرف العام على برنامج “متون”، أن هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم، كما أوضح أنه يشارك في هذه الدورة الدكتور أحمد بن علي زريعي الذي يتولى شرح كتاب “الصيام”، ويشارك الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي في شرح كتاب “الأربعين النووية”، ويشارك الدكتور أحمد بن محمد النفيعي في شرح كتاب “لمعة الاعتقاد”.