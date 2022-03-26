اخبار الخليج – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: لم يتم منح ترخيص لجمع المال لأي من أطراف العلاقة بنزاع روسيا-أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - لاحظت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن طلبات جمع المال لصالح جمهورية أوكرانيا. وأكدت الوزارة في هذا الشأن أنه حتى تاريخه لم يتم منح أي ترخيص لجمع المال لصالح أي من الأطراف ذات العلاقة بالنزاع القائم بين روسيا-أوكرانيا، وعليه تهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين توخي الحذر من تداول مثل هذه الأخبار، أو الاستجابة لها، وكذلك عدم الاستجابة لأية حملات لجمع المال دون التأكد من حصولها على ترخيص مسبق من الوزارة، حيث يعد ذلك مخالفة للمادة (2) من المرسوم بقانون 21 لسنة 2013 بشأن جمع المال للأغراض العامة.

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