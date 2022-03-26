اخبار الخليج – مقترح مستعجل: إتاحة «الدوام عن بُعد» في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - يعتزم عدد من النواب تقديم اقتراح برلماني مستعجل يطالب الحكومة بإتاحة تطبيق نظام الدوام المرن والعمل عن بعد خلال شهر رمضان المبارك.

جلسة وأكد صاحب فكرة الاقتراح النائب بدر الدوسري ان المقترح يأتي أسوةً بدول الجوار بما يضمن استمرار سير العمل وتقديم الخدمات وخصوصاً مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي تتميز به مملكة البحرين، منوها الى وجود الكثير من الوظائف التي يمكن العمل بها عن بعد ومن لا ترتبط مهامهم الوظيفية بخدمة الجمهور أو الوظائف الأمنية وإدارة مرافق الخدمات العامة.

وتابع الدوسري بأن شهر رمضان هو شهر روحاني يحتاج فيه الموظف خلال فترة صومه الى توفير بيئة مناسبة للعمل، وهناك بعض الفئات الوظيفية تستطيع العمل عن بعد مراعاة لظروفهم العائلية مثل الأمهات وبعض الحالات الصحية التي يجب ان يتم مراعاة وضعها الصحي خلال هذا الشهر الفضيل وخصوصاً بأن جائحة كورونا لا تزال موجوده وان قلت عدد الحالات المصابة يومياً.

وأكد الدوسري بأن هذا الطلب في حال تنفيذه سيحقق المصلحة العامة وسيعزز من التلاحم الإسري والترابط الإجتماعي خلال شهر رمضان الكريم علماً بأن الحكومة الخليج 365 ان طبقت هذا النظام خلال ذروة كورونا ولم تتوقف الحياة وعجلة التنمية واستمر الانضباط وزادت كفاءة الموظفين في العمل عن بعد كما انه قلل من الهدر المالي لتشغيل مكاتب الموظفين والوزارات والهيئات الحكومية واتضحت المنافع الكبيرة التي وفرت الكثير من التكاليف من خلال تطبيق الدوام المرن والعمل عن بعد سابقاً.

المصدر: فاطمة سلمان