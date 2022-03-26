السيطرة على حريق خزان النفط الثاني في محطة أرامكو بجدة

تواصلت اليوم السبت، في جدة جهودُ إطفاء الحريق، الذي شبّ في محطة توزيع البترول التابعة لأرامكو بمشاركة 50 فريقا ميدانيا، حيث أفاد الدفاع المدني السعودي أن "فرق الإطفاء أخمدت حريق خزانين نفطيين في جدة".

وفي وقت سابق، أكد الدفاع المدني السيطرة على حريق الخزان الأول.

وعمل 50 فريقا ميدانيا يعملون على إخماد الحريق، وأظهرت صور مباشرة سابقة من محطة أرامكو في جدة التي تعرضت لاعتداء الجمعة، ألسنة اللهب والدخان المتصاعدة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضاً، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

وأعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المصدر ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وتوالت ردود الفعل الغربية والعربية المنددة بهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية.