حملة توعوية عن مخاطر الغاز في جميع مناطق المملكة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
وأهابت المديرية بالجميع أهمية توافر وسائل السلامة الوقائية، وتوخي السلامة من المخاطر، راجية السلامة للجميع.
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