شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ قتل والدته وشقيقته في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن ، فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري - سعودي الجنسية - على قتل والدته وشقيقته ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيراً, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور ، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري , اليوم السبت بتاريخ 23 / 8 / 1443هـ الموافق 26/03/2022 بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.