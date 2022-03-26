شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف" يستهدف مسيّرات مفخخة قيد التجهيز بميناءي الحديدة والصليف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف تحالف دعم الشرعية طائرات مسيّرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف.

وقال التحالف إن على الحوثيين إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء الدولي، مضيفا: الحوثيون يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكرياً.

وذكر التحالف أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

وأوضح التحالف أن الحوثيون استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة.