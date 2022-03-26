"التحالف" يعلن استهداف طائرات مسيّرة مفخخة قيد التجهيز بميناءَيْ الحديدة والصليف

محمد بن مسعود - الدمام - 08-23-1443 03:48 صدى تبوك – متابعة أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، استهداف طائرات مسيّرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف. وصرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة. وأضاف أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكرياً. وأكد أنه على الحوثيين إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء الدولي. وأشار العميد المالكي إلى أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم، إطلاق عملية عسكرية في اليمن، استجابةً لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة.

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