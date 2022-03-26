محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو لحظة قصف روسيا لـ مستودع أسلحة أوكراني بصاروخ «كينجال» ذو المواصفات الخارقة.
وصاروخ (كينجال) الروسي تبلغ سرعته 12 ألف كم في الساعة، وهو أسرع من الصوت بـ 10 مرات.
وأظهر الفيديو ذهول مراسل إحدى القنوات ـ الذي تصادف وجوده فى المنطقة ـ حينما رأى الصاروخ، الذى أصاب مستودعا للأسلحه الأوكرانية بعمق 136 متراً تحت الأرض.
أخبار قد تهمك
يذكر أن روسيا لديها أيضا صاروخ أقوى من «كينجال» مرتين، وتصل سرعته إلى 27 ألف كلم فى الساعة، ويعرف باسم «أفانجارد».
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد| لحظة قصف روسيا لـ مستودع أسلحة أوكراني بصاروخ «كينجال» ذو المواصفات الخارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.