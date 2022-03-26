شاهد| لحظة قصف روسيا لـ مستودع أسلحة أوكراني بصاروخ «كينجال» ذو المواصفات الخارقة

محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو لحظة قصف روسيا لـ مستودع أسلحة أوكراني بصاروخ «كينجال» ذو المواصفات الخارقة.

وصاروخ (كينجال) الروسي تبلغ سرعته 12 ألف كم في الساعة، وهو أسرع من الصوت بـ 10 مرات.

وأظهر الفيديو ذهول مراسل إحدى القنوات ـ الذي تصادف وجوده فى المنطقة ـ حينما رأى الصاروخ، الذى أصاب مستودعا للأسلحه الأوكرانية بعمق 136 متراً تحت الأرض.

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يذكر أن روسيا لديها أيضا صاروخ أقوى من «كينجال» مرتين، وتصل سرعته إلى 27 ألف كلم فى الساعة، ويعرف باسم «أفانجارد».