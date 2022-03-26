اخبار الخليج – ضمن مهرجان ربيع الثقافة السادس عشر.. مؤتمر «نهج التعليم» بمساحة الرواق للفنون

ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة السادس عشر، عقدت مساحة الرواق للفنون يومي الجمعة والسبت الموافقين 25 و26 مارس 2022مبمقر المساحة مؤتمر «نهج التعليم» بمشاركة مجموعة من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بالمملكة وبدعم من بنك ستاندر شارترد،المجلس الثقافي البريطاني والسفارة الأميركية لدى مملكة البحرين.

شاركت سعادة المدير العام للثقافة والفنون في أعمال اليوم الثاني للمؤتمر في مداخلة بعنوان «تأثير المؤسسات الثقافية على الفنون» بمشاركة الشيخة ضوى آل خليفة والسيدة بيان البراك كانو.

وتناولت جلسات المؤتمر في يومه الأول ثلاثة محاور رئيسية هي: تصورات الدور المستقبلي لمساحات الفنون في البحرين بمشاركة مديرةمساحة الرواق للفنون السيدة بيان البراك كانو وويليام ويلز، البحث كممارسة فنية والممارسة الفنية كبحث بمشاركة ناصر الزياني ومريمالنعيمي والتجمعات الفنية بمشاركة الثنائي الدلموني وعباس يوسف، فيما خصصت جلسات اليوم الثاني للحديث حول القضايا المتعلقةبالمؤسسات الفنية عبر ثلاثة عناوين: تأثير المؤسسات الثقافية على الفنون بمشاركة سعادة المدير العام للثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافةوالآثار سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة والشيخة ضوى آل خليفة والسيدة بيان البراك كانو، الإقامة الفنية كمساحة تعليمية تحدثخلالها ناصر الزياني، وليام ويلز وجعفر العريبي، مسؤولية الشركات والقطاع الخاص تجاه الفنون والمجالات الإبداعية بمشاركة نورةالنصوف وأحمد جناحي والشيخ بدر آل خليفة.

وتشغل مساحة الرواق للفنون موقعاً مهماً في الحراك الثقافي المحلي والإقليمي. وقد عُرفت الرواق بفعاليتها وبرامجها المتعددة كالمعارضالفنية المعاصرة والمحاضرات والإقامات الفنية وبرامج التعليم وفن الشارع. كما تقدم مساحة الرواق للفنون يومي 25 و26 مارس الجاريمؤتمر نهج التعليم ويعكس التزام المساحة بتعليم الفنون.

ويقام مهرجان ربيع الثقافة هذا العام بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، وبالتعاونمع مساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية وبدعم استراتيجي من مجلس التنمية الاقتصادية. حيث يقدّم للجمهور برنامجاً يتضمنطيفاً واسعاً من الأنشطة الفنية والموسيقية والمحاضرات والمعارض والعروض العالمية التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار وتمد جسورالتواصل الحضاري والإنساني ما بين المملكة والعالم.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بفعاليات مهرجان ربيع الثقافة هذا العام عبر زيارة موقعه الإلكترونيwww.springofculture.orgولمواكبة أحدث الأخبار حول المهرجان يمكن متابعة الحساب الرسمي (@springofculture) علىإنستغرام، تويتر، فيسبوك ويوتيوب.