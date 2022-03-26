اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة يزور المقر الجديد لمعهد «BIBF» لبحث آفاق التعاون المشترك 

محمد بن مسعود - الدمام - بحث معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، مع الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، سبل التعاون بين الجانبين في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية لا سيما في القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال زيارة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالي، يرافقه عدد من كبار مسؤولي القطاع الصحي لمناقشة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث كان في الاستقبال الدكتور أحمد الشيخ وعدد من موظفي المعهد.

وخلال الزيارة؛ أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة بالدور الكبير الذي يقوم به المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة وآفاق التدريب الصحي، تعزيزاً للمسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.

من جانبه؛ قدم مدير عام (BIBF) نبذة عن البرامج التي يقدمها المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات، والمبادرات التي تم إطلاقها من أجل تشجيع الكوادر الوطنية للاستفادة منها.

وبهذه المناسبة؛ قال معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة «نفتخر بوجود صرح تعليمي متقدم في مملكتنا، يهدف لتطوير وتعزيز الكفاءات الوطنية، ونسعى لتوطيد علاقتنا والعمل المشترك لرفع الكفاءات الإدارية والقيادية بالتعاون مع معهد (BIBF) وتعزيز الجودة والتنافسية في تقديم الخدمات الصحية بما يلبي تطلعات المستفيدين».

وبدوره؛ قال المدير العام لمعهد (BIBF) الدكتور أحمد الشيخ: «تشرفنا بزيارة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، والوفد المرافق، حيث تمت مناقشة العديد من أوجه التعاون المشترك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية، لا سيما في القطاع الصحي، وذلك للارتقاء بالأداء الوظيفي ورفع الكفاءة».