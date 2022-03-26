وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة “التحول إلى العصر الجديد”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية اليوم، لمنتدى الدوحة تحت عنوان: “التحول إلى العصر الجديد”.

وشارك إلى جانب سمو وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للسلطة القضائية وليندسي غراهام، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وقال سمو وزير الخارجية في مداخلته: ” إن جائحة كورونا عززت أهمية العمل الدولي، وإنه لايوجد تحدي يمكن أن نواجهه بمفردنا بما في ذلك التحديات المناخية والاقتصادية أو جائحة أخرى، ولايمكن تخطي هذه المسائل دون العمل مع بعضنا البعض”.

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وأشار سموه إلى أن هناك عنصراً ناقصاً وهو الالتزام والمشاركة بين الدول في وضع الأجندة الدولية، وقال: “يجب أن نتأكد أن الأجندة تلبي حاجة الجميع وليس البعض فقط، ونحاول أن نعمل مع شركائنا على الساحة الدولية لنتحلى بفعالية أكبر لوضع الأجندة الدولية”.

وأكد سمو وزير الخارجية في مداخلته بشأن الأزمة الأوكرانية أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلٍ سياسي، وإنهاء معاناة المدنيين.