"الشؤون الإسلامية" تتيح تجربة الواقع الافتراضي للمسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-23-1443 03:10

صدى تبوك – متابعة

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تجربة التجوال الافتراضي في رحاب المسجد النبوي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي لزوار معرض “المصحف الشريف” الذي تنظمه بالتعاون مع الهيئة الملكية بمحافظة ينبع الصناعية، حيث تقدم التجربة مجموعة من الصور عالية الجودة بتقنية 360 درجة.

وتشمل هذه التقنية المسجد النبوي القديم كاملا بدءا من مدخل باب السلام ومرورا بمسار باب جبريل والروضة الشريفة والحصوتين ومسار باب الرحمة والساحات الخارجية ومن أعلى المنارات ومعرض المخطوطات وغيرها، وتتيح نظارات الواقع الافتراضي مشاهدة الصور البانورامية طبقاً للواقع داخل المسجد النبوي.

وأشاد مرتادي المعرض بهذه التجربة الفريدة من نوعها والدقيقة بتفاصيلها، حيث عاشوا فرصة التنقل بحرية في جنبات المسجد افتراضيا، ويعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من أوائل الجهات الحكومية في المملكة التي تستخدم (تقنية الواقع الافتراضي 360°) وإتاحة الفرصة للتجوال الافتراضي داخل مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم على الموقع الإلكتروني، كما حرص المجمع على الاستفادة من خبرته في هذا المجال لإنجاز خدمة مجتمَعيّة لعموم المسلمين في أرجاء المعمورة.