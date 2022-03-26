الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أدانت الجزائر بشدة أمس الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة. وذكر بيان صادر عن رئاسة جمهورية الجزائر أنه على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة المملكة العربية السعودية وألحق أضراراً ببعض المنشآت الاقتصادية تعرب الجزائر عن إدانتها للهجمات العدائية وتعبر عن تضامنها التام ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية .

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