شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر تكامل المسؤوليات المجتمعية غداً الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مركز جودة الحياة للرعاية النهارية عن إطلاق الملتقى الأول حول تكامل المسؤوليات المجتمعية لخدمات ذوي اضطراب التوحد غدًا بحضور صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان رئيسة مجلس إدارة مركز جودة الحياة للرعاية النهارية ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى. وأوضحت سمو الأميرة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في فندق مداريم كروان، أن الملتقى يشتمل على ستة محاور تتمثل في التوازن بين المدخل الطبي والتعليمي في رعاية شباب طيف التوحد مع التكيف النفسي وأثره في حياة شباب طيف التوحد وكذلك شباب طيف التوحد بين رصد الواقع واستشراف المستقبل والتمكين المجتمعي والمهني ومستقبل شباب طيف التوحد بالإضافة إلى تأكيد جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية المملكة 2030 وتكامل مسئوليات المؤسسات المعنية بفئة طيف التوحد . وأعربت عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لرعايته الكريمة لهذا الملتقى العلمي الأول الذي ينظمة مركز جودة الحياة للرعاية النهارية كأول مركز سعودي متخصص في هذا المجال وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد الذي يصادف الثاني من شهر أبريل من العام الحالي. وتناول المؤتمر سبل تكامل المسؤوليات المجتمعية لخدمات ذوي اضطراب التوحد واختلاف العلاج كالعلاج التربوي والطبي والسلوكي، ودور الأسرة الكبير في دعم أبناءهم ذوي اضطراب التوحد من خلال التدريب والتأهيل. ويهدف مركز جودة الحياة للرعاية النهارية بإن تكون رعاية ذوي اضطراب طيف التوحد بأعلى معايير الجودة والتدريبالمتكامل داخل المملكة العربية السعودية.