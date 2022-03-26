"كفاءة": لا تبالغوا في التسخين.. ووفروا 35% من الوقود بالقيادة المتزنة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-23-1443 02:39
صدى تبوك – متابعة
حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” شرطين، يمكن أن يوفرا ما نسبته 35% من الوقود المستخدم في السيارة، وقال إن القيادة المتزنة، توفر ما يقارب 33% من الوقود المستخدم، كما أن استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل المُصَنّع يوفر هو الآخر 2%.
وأشار المركز إلى أن الترشيد الأكبر في استهلاك الوقود يحدث قبل شراء المركبة، وأوضح أن اختيار المستوى الأخضر في بطاقة اقتصاد الوقود، يوفر ما يقارب 55%، مقارنة عند اختيار مركبة تقع في المستوى الأحمر.
وقدّم عددًا من النصائح يمكن أن تساهم مجتمعة في ترشيد استهلاك الوقود عند تشغيل السيارات.
وقال: إن “المبالغة في تسخين السيارة يزيد من استهلاك الوقود، كما أن استخدام تطبيقات الخرائط يوفر الوقت والجهد، ويقلل استهلاك الوقود عند استهداف مكان معين”.
وأضاف المركز أن تجنب تحميل الأوزان غير الضرورية في السيارة، يقلل كثيرًا من استهلاك الوقود، وإطفاء محرك المركبة أثناء تعبئة الوقود يوفر من استهلاك الطاقة.
يشار إلى أنه يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك؛ من خلال موقع الحملة الوطنية لترشيد الطاقة “لتبقى” .
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