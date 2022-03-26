محمد بن مسعود - الدمام - ما تراه للوهلة الأولى بهذه الصورة يكشف عن مكمن قوة شخصيتك وما تتمتع به من مزايا.

نشرت صحيفة The Sun، صورة مركبة، يمكن أن يكشف أول شيء تقع عليه عيناك في هذه الصورة التي تعتمد على الخداع البصري عن قوتك ومكمن شخصيتك وربما ما تتمتع به من مزايا.

وتحمل الصورة في طياتها 3 صور: الجمجمة والفتاة الصغيرة والمنظر الغامض.

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1- الجمجمة

على الرغم من أن الجماجم تعتبر بشكل عام رمزًا للموت أو السم أو أي شيء شرير، إلا أنها في هذه الحالة تشير إلى سمة إيجابية في شخصيتك. فالجمجمة تعني أن قوتك تكمن في فكرك وعقلك، وبمعنى آخر “أنت شخص ذكي”.

فقد تم استخدام الجماجم في الفن والأدب لتمثيل قوة العقل، وفي هذه الحالة فإن رؤيتك للجمجمة تشير لأن أكبر قوتك تكمن في أفكارك العميقة.

2- الفتاة الصغيرة

أما إذا كان أول ما وقعت عليه عيناك هو الفتاة الصغيرة، فأنت على الأغلب تميل إلى تجاوز صعوبات الحياة الماضية ولديك القدرة على التغلب على العقبات بمنتهى الأريحية. فروح الشباب لديك تجعلك مصمماً على مواجهة التحديات التي قد يكافح الآخرون من أجلها.

فمنظورك الخاص في الحياة يعني أنك لا تنحني تحت الضغط حتى في ظل الظروف الصعبة.

3- المنظر الغامض

وإذا وقعت عيناك على المشهد الغامض والتي تتمثل في الغابة المظلمة أولاً، فهذا يعني أن أكبر قوتك هي قدرتك على الوثوق بغريزتك.

ففي المواقف التي يصاب فيها الآخرون بالذعر، يمكنك دائما الاعتماد على شعورك الغريزي لأنك تعلم أنه سيكون على حق في النهاية.