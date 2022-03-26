اخبار الخليج – أهالي سار والجنبية يناشدون بمشروع إسكاني للمنطقتين

محمد بن مسعود - الدمام - نظم أصحاب الطلبات الإسكانية في منطقتي سار والجنبية وقفة أمس للمطالبة بتخصيص مشروع إسكاني للمنطقتين أسوة ببعض المناطق. ورفع الأهالي مناشدة الى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوجيه المعنيين بوزارة الإسكان بتخصيص أرض من أراضي منطقة سار الكبيرة لاحتضان مشروع إسكاني للمنطقتين. وأكد أصحاب الطلبات الإسكانية ان تخصيص ارض لمشروع إسكاني لمنطقتهما سيسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والروابط الأسرية، مشيرين الى توافر مساحات كبيرة من الاراضي الخالية في المنطقة.

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