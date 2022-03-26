اخبار الخليج – هيئة الثقافة تشارك في الاجتماع الثالث والخمسون للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - عقد خلال هذا الأسبوع، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض، الاجتماع الثالث والخمسون للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومثل هيئة البحرين للثقافة والآثار السيد هاني علي بهزاد مدير إدارة المسرح الوطني.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والأنشطة والفعاليات الثقافية الخليجية التي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي بين دول الأعضاء. ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ 25 لوزراء الثقافة بدول المجلس.

كما تمت مناقشة العديد من البنود ومنها البيان الختامي وإعلان العلا الصادران عن المجلس الأعلى الموقر في دورته الحادية والأربعين، وجهود دول المجلس لمواجهة جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع الثقافي.

وكذلك تم مناقشه الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون 2020-2030م ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، إضافة للخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك والتعاون الدولي في المجال الثقافي وتنظيم الأنشطة الثقافية المشتركة المصاحبة لمعارض الكتاب في دول المجلس.