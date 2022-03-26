«سيتي غروب» يتوقع أربع زيادات في الفائدة الأمريكية بمقدار 0.5% كل مرة

محمد بن مسعود - الدمام - تتوقع بنوك «وول ستريت» على نحو متزايد أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، مما يتوقعه صانعو السياسة.

ويتوقع الاقتصاديون في «سيتي غروب» حالياً، أربع زيادات متتالية بمقدار نصف نقطة في كل مرة، وسط التضخم المستمر.

قال محللون بقيادة أندرو هولينهورست في مذكرة بحثية يوم الجمعة إن «سيتي غروب» يتوقع حالياً رفع سعر الفائدة 2.75% خلال 2022 وأكثر من ذلك في عام 2023، مما يرفع المعدل القياسي لما بين 3.5% و3.75%.

يتجاوز هذا المعدل بكثير مستوى 2.8% الذي يتوقع محافظو البنوك المركزية الوصول إليه، بناء على أوسط التوقعات الصادرة الأسبوع الماضي.

قال الاقتصاديون: «لا تزال المخاطر بالنسبة لسعر الفائدة النهائي في الاتجاه الصعودي بالنظر إلى مخاطر ارتفاع التضخم».

توقع «سيتي غروب» في السابق أن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين في عام 2022.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة يوم الجمعة بعد توقعات «سيتي غروب»، حيث زاد التجار من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال 2022. يقوم التجار بتسعير رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول ديسمبر 2022.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إنه إذا اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، فيجب عليه – تعزيز التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون خلال الأسبوع الماضي.

رفع الاقتصاديون في «بنك أوف أمريكا» توقعاتهم لسعر الفائدة الفيدرالية يوم الجمعة، قائلين إنهم يتوقعون أن يرفعها الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو، وبمقدار نصف نقطة مئوية مرتين بعد ذلك، ثم يرفعها بمقدار ربع نقطة بحلول مايو 2023 لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3% و3.25%.

أظهرت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه رفع الفائدة ربع نقطة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية خلال 2022.

رفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد إبقائها بالقرب من الصفر لمدة عامين.

قال هولينهورست من «سيتي غروب» في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «في الواقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً في وضع محاربة التضخم، وعندما تكون في وضع محاربة التضخم، فأنت بحاجة إلى رفع الفائدة إلى مستوى يوفر في الواقع بعض القيود على الاقتصاد».

أضاف: «بمجرد رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في مايو، لا أفهم الحجة بعدم رفعها نصف نقطة مئوية مرة أخرى في يونيو»، وفي الاجتماعات اللاحقة للجنة السياسة النقدية المقررة في يوليو وسبتمبر.

توقع الاقتصاديون في «سيتي غروب» حالياً أن يرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، وأن يرفعها بمقدار ربع نقطة كل مرة في أكتوبر وديسمبر، كما يمكن أن يرفعها في المرتين الأخيرتين بمقدار نصف نقطة إذا ظل التضخم فوق 5%، وفقاً للمذكرة البحثية.

يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يختار رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس «إذا تسارع التضخم بشكل غير متوقع أو ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل بسرعة» – على سبيل المثال، إذا توقع المستهلكون الذين شملهم استطلاع جامعة ميشيغان، ارتفاع الأسعار فوق 3.5%- حسبما قال المحللون.

قال الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» إنهم يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماعين المقبلين في مايو ويونيو.

كما توقع الاقتصاديون أن يرفع الفيدرالي معدل الفائدة بعد ذلك بمقدار ربع نقطة في الاجتماعات الأربعة المتبقية في عام 2022، كما يرفعها ثلاث مرات على أساس فصلي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.