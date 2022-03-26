"البيئة" تُجري تجربة لإقناع المُستهلكين بالابتعاد عن شراء الحطب المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-23-1443 12:39

صدى تبوك – متابعة

أجرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجربة واقعية لإقناع المستهلكين بالابتعاد عن شراء الحطب المحلي، حفاظاً على الغطاء النباتي وعدم حدوث تصحر.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو، لتجربة تمثلت في إقناع زبائن أحد المتاجر التجارية بشراء الحطب المستورد الأغلى سعراً وقدره 40 ريالاً، بدلاً من الحطب المحلي الأرخص سعراً وقدره 20 ريالاً.

وأظهرت التجربة، رفض عدد من الزبائن شراء الحطب المحلي واختيارهم للحطب المستورد، ليفاجأوا بعدها بتصفيق حار من الحضور لوعيهم ونجاحهم في اتخاذ القرار الصحيح، مع حصولهم على الحطب المستورد مجاناً بالإضافة إلى شهادة تقدير من الوزارة.