النامليتي يدعو هيئة السياحة لتنظيم المزيد من الفعاليات في سوق المنامة

محمد بن مسعود - الدمام - دعا نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم محمود النامليتي هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتنظيم المزيد من الفعاليات والمعارض والمهرجانات في سوق المنامة القديم، بما يسهم في دعم جهود إحياء السوق وجذب المزيد من المرتادين له من مواطنين ومقيمين وزوار وسياح.

وأكد النامليتي أهمية البناء على النتائج الطيبة التي يحققها مهرجان «ذهب المنامة» الذي تنظمه هيئة السياحية حاليا في سوق المنامة القديم، ونجاح هذا المهرجان بالفعل في إنعاش الحركة التجارية والسياحية فيه، وقال «نلمس في سوق المنامة القديم أن مهرجان ذهب المنامة تمكن بالفعل من إنعاش ليس فقط محلات الذهب في السوق، بل مجمل المتاجر والمطاعم والمقاهي فيه، خاصة وأن الهيئة تنظم على هامش هذا المهرجان برنامج فعاليات حافل لجميع أفراد العائلة وتقدم جوائز مجزية».

وقال:» هذا النجاح يدفعنا لدعوة هيئة السياحة لتنظيم المزيد من المهرجانات المتخصصة في السوق، مثل مهرجان الأسواق التراثية لجذب الزوار والسياح لسوق الطواويش أو الحدادين أو الأقمشة، أو مهرجان المأكولات الشعبية انطلاقا من محال مثل آلو بشير ومقهى حاجي ومطعم القرية التراثية وغيرها».

وأكد النامليتي استعداد تجار سوق المنامة القديم لدعم جهود هيئة السياحة في هذا الاتجاه، وذلك من خلال تقديم خصومات جاذبة للزوار، وجوائز مجزية، إضافة إلى المساهمة في جهود الإعداد والتنظيم والترويج، وقال «نعتقد أن في ذلك مصلحة مشتركة للجميع، لنا كتجار، وللسوق كمعلم تراثي سياحي، وللاقتصاد البحريني ككل».

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تسريع استعادة سوق المنامة القديم لمكانته التي يستحق في صدارة المقاصد السياحية على مستوى البحرين والخليج العربي، خاصة وأنه واحد من أقدم الأسواق التجارية في المنطقة، ومنه انطلقت الكثير من العائلات التجارية البحرينية، ويضم الكثير من المباني التراثية، وتتنشر فيه دور عبادة مختلفة تجسد التعايش والتآخي الحضاري الذي كان سائدا في البحرين عبر العصور، ويعتبر مركز الجذب الأول للزوار والسياح من الخليج العربي والمنطقة والعالم.