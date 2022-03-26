هل يمكن للعاملة المنزلية التي لم تحصل على اللقاح القدوم للمملكة؟.. "الطيران المدني" ترد

محمد بن مسعود - الدمام - 08-23-1443 11:46
صدى تبوك – متابعة
ردت الهيئة العامة للطيران المدني، على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية قدوم عاملة منزلية تعمل لديه إلى المملكة، دون أن تحصل على اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”.
وبيّنت الهيئة، أنه يمكن للعاملة في تلك الحالة القدوم إلى المملكة بصورة طبيعية، مشددةً على أنه لا يشترط أيضاً الحصول على “PCR” لجميع المُسافرين القادمين للمملكة.
وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابقٍ، أنه يمكن للمُقيم المحصن دخول المملكة بدون قضاء ١٤ يوماً خارج الدولة المُعلقة.
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