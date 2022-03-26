السعودية تسجل 79 حالة إصابة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت الموافق 26 مارس 2022 تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 750258 حالة. وقالت الوزارة في حسابها بموقع تويتر: تم تسجيل 207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 733146 حالة ولله الحمد. وأكدت تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9038 حالة وفاة كما كشفت أن عدد الحالات الحرجة 142 حالة.

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