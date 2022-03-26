محمد بن مسعود - الدمام - لا تخلو منها أية مائدة .. أطعمة تسبب سرطان المعدة والبلعوم

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والسرطان في لندن أن هناك “علاقة مباشرة” بين الأطعمة المكررة وسرطان المعدة.

وأكدت الدراسة أن هناك علاقة مباشرة بين “الحبوب المكررة وسرطان المعدة” وأشارت إلى أن الأطعمة التي تمت معالجتها وتجريدها من قيمتها الغذائية تُعرف بالأطعمة المكررة وتشمل الكعك والحلويات والخبز الأبيض والمعكرونة و البسكويت الحلو أو المالح وحبوب الإفطار المكررة والأرز الأبيض والفطائر والبيتزا.

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لفتت الدراسة إلى أن الباحثين حللوا بيانات من دراسة حالة وشواهد أجريت في إيطاليا بين عامي 1997 و 2007 على 230 شخصًا مصابًا بسرطان المعدة، حيث لوحظ وجود “ارتباط مباشر” بخطر الإصابة بسرطان المعدة بالنسبة للحبوب.

ولوحظت اتجاهات معاكسة في مخاطر الاصابة بالسرطان وخاصة سرطان المعدة والأمعاء مع تناول الخضار والفاكهة مما يؤكد الدور الوقائي للخضار والفواكه ضد سرطان المعدة.