شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات دولية وعربية ضد هجمات مليشيا الحوثي على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • باكستان تدعو إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد سلام وأمن المملكة

• الرئيس الفلسطيني يدين كافة أشكال الأعمال العدائية التي تطال استقرار المملكة

صدرت إدانات عربية ودولية ضد الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أنحاء مختلفة من المملكة، والتي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد سلام وأمن المملكة.

وجدد البيان دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لسيادتها وسلامة أراضيها.

وأعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للعمل الإرهابي البغيض، ولكافة أشكال الأعمال العدائية والإجرامية التي تطال أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاق".

وأكد الرئيس الفلسطيني الوقوف والتضامن التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في كل ما من شأنه منع هذه الاعتداءات الإرهابية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه خير وأمن وازدهار المملكة العربية السعودية وشعبها .