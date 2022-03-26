شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً بجان استدرج أطفال واعتدى عليهم بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة، وقالت في بيان لها: أقدم سعيد كريم محمد - ميانماري الجنسية - باستدراج عدة أطفال وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه, والحُكم بقتله تعزيراً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق / سعيد كريم محمد , اليوم السبت 23 / 8 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو ينتهك أعراضهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.