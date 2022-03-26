«فيرموب الفرنسية» تختار البحرين لافتتاح أول صالة عرض لها في منطقة الشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت شركة «فيرموب» – البحرين، التابعة للعلامة التجارية الفرنسية المتخصصة في تصنيع الأثاث الخارجي، بمناسبة الافتتاح الرسمي لمعرضها في المنامة، وقد شهدت مراسم الافتتاح التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس في مقر صالة العرض بمبنى “لوت 172” في العدلية، حضور كل من سعادة السيد جيروم كوشار، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، والسيد زيد سلام، مالك ومديرعام شركة “Greenview” القابضةK إلى جانب نخبة من أعضاء المجتمع.

ويعد بذلك المعرض الذي تم افتتاحه في البحرين أول صالة عرض للعلامة التجارية الفرنسية «فيرموب» في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيضم مجموعة واسعة من قطع الأثاث الخارجي الذي يتميز بتصاميمه المبتكرة وألوانه الزاهية، والتي تم صناعتها بمراعاة معايير الاستدامة وأهداف الحفاظ على البيئة، وبالتوافق مع القيمة المحورية التي تعتمدها «فيرموب» والمتمثلة في تقديم منتجات صديقة للبيئة.

وفي تعليقه حول هذا الافتتاح، صرح جيروم كوشار سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين:” إنه لمن دواعي سروري أن أشهد حضور مراسم افتتاح صالة عرض للعلامة التجارية الفرنسية «فيرموب» في مملكة البحرين، والتي توفر مجموعة أثاث خارجي مستدامة وصديقة للبيئة. وإنما يعكس هذا العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وعمق الروابط الاقتصادية بين الطرفين، وأهنئ بدوري السيد زيد سلام على هذا الإنجاز الهام، وأتمنى كل التوفيق للشركة في مقرها الجديد في المملكة.”

ومن جهته صرح، زيد سلام، مالك ومديرعام شركة «Greenview» القابضة: “نشعر بالفخر والاعتزاز بافتتاحنا أول معرض أثاث تابع للعلامة التجارية الفرنسية «فيرموب» في الشرق الأوسط. كما ونثمن حضور السيد جيروم كوشار سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة، الذي يعكس حضوره دعمه الكريم لتواجد العلامات التجارية الفرنسية على أرض المملكة. ونتطلع من خلال افتتاح صالة العرض هذه لدعم آفاق التعاون بين البحرين والجمهورية الفرنسية، وتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين البلدين”.

وواصل حديثه قائلاً: “نحن في «فيرموب» ملتزمون بتبني ركائز الاستدامة وممارسات الحفاظ على البيئة واستدامتها، ونسعى بجهود حثيثة لدمجها في صميم ثقافتنا المؤسسية، ونأمل بذلك أن تتمكن علامتنا التجارية الفريدة من تقديم مجموعة واسعة من منتجات وقطع الأثاث المبتكرة والمستدامة والصديقة للبيئة لخدمة كل من عملاءنا الكرام والمجتمع الذي ننتمي إليه.”

وتجدر الإشارة إلى أن العلامة التجارية الفرنسية «فيرموب» التي تتخذ من منطقة تويسي في فرنسا مقراً رئيسيًا لها، قد تأسست منذ عام 1953، وهي شركة رائدة في توفير منتجات الأثاث الخارجي المستدام، وهي تنتج بشكل سنوي أكثر من 700.000 ألف منتج سنوي، وتتميز تصاميمها بالإبداع والتفرد والعملية والألوان الجذابة.

ويذكر أن مبنى “لوت 172” التجاري الكائن في العدلية يشتمل على أكثر من 170 موقف للسيارات، وحوالي 26 مكتب تجاري للإيجار. ويضم سطح المبنى ملعب رياضة البادل«Sky Padel»، ليعد بذلك أول ملعب لرياضة البادل كائن على سطح مبنى في المملكة، كما ويضم المبنى العصري مجموعة فريدة من المطاعم ومن بينهم مطعم “إلسور” الأرجنيتي، ومطعم “حدائق لبنان” للأطباق اللبنانية الشهية، إلى جانب صالون “آموغ سوي” للتجميل. وعلاوة على ذلك، يعد أول مبنى مزود بمحطة شحن سيارات كهربائية من صناعة «Porsche» والتي تتوافق مع الطراز الأحدث للسيارات الكهربائية. ومن المقرر أن يستقبل المبنى قريباً عددًا من المستأجرين الجدد بحلول العام المقبل، كمطعم ومقهى « The Good Wolf»، في خطوة من شأنها تعزيز محفظته الحالية من المرافق والخدمات المتاحة في المبنى.