الجائزة الكبرى عبارة عن 10 كيلوجرام من الذهب.. بنك السلام يُعلن عن النسخة الجديدة من برنامج «دانات للتوفير» لعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك السلام عن طرح برنامج دانات للتوفير لعام 2022 بشكل مختلف، حيث ستنطلق النسخة الجديدة من البرنامج تحت شعار “عام مليء بالذهب” وذلك ابتداءً من شهر أبريل 2022 وحتى مارس 2023. وسيتم استبدال الجوائز النقدية بأخرى من الذهب الخالص عيار 24.

وتتضمن نسخة برنامج “دانات للتوفير” لعام 2022 جوائز يومية عبارة عن 10 جرام من الذهب وجوائز شهرية عبارة عن 0.5 كيلوجرام وكيلوجرام واحد من الذهب، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي 10 كيلوجرام من الذهب.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام محمد بوحجي قائلاً:” يسعدنا الإعلان عن النسخة الجديدة من برنامج “دانات للتوفير” والتي تتميز بتقديم مجموعة من الجوائز الذهبية، وذلك نظرًا لقيمة الذهب العالية والتي تُعد استثمارًا مضمونًا وادخارًا للمستقبل. وإن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مكانتنا في القطاع المصرفي، كونها ستُميزنا في السوق وستُمكننا من تصدر المنافسة. وندعو الجميع لزيادة مبلغ ومدة استثماراتهم في حساب دانات للتوفير لمضاعفة فرص فوزهم بهذه الجوائز الاستثنائية”.

يمكن لزبائن بنك السلام دخول السحب على جوائز البرنامج من خلال فتح حساب دانات للتوفير واستثمار مبلغ 50 دينار بحريني كحد أدنى. ويُمكن إتمام خطوات فتح الحساب خلال دقائق عن طريق تطبيق بنك السلام الرقمي الذي يتميز بسهولته، علمًا بأن كل 50 د.ب يتم استثمارها في الحساب والاحتفاظ بالمبلغ لفترة أطول تزيد من فرصهم للفوز.

وسيتمكن الزبائن الذين يبادرون بتسجيل وتفعيل حساب برنامج مكافآت الولاء، من كسب نقاط الولاء عند احتفاظهم بمبلغ الإيداع في حساب “دانات للتوفير”. ويُمكن استبدال هذه النقاط مُقابل مجموعة واسعة من المكافآت والمزايا القيّمة، ومن ضمنها خيار الاسترداد النقدي وأميال الطيران وحجوزات السفر، وغيرها المزيد من المكافآت التي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك.