«بورصة البحرين» تستضيف المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت بورصة البحرين عن استضافتها للمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، أكبر حدث للبورصات والأسواق المالية في الشرق الأوسط تحت رعاية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث يعقد المؤتمر الذي يقام هذا العام بشكل افتراضي تحت عنوان «المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022 « يومي 29 و 30 مارس الجاري، وسيعقد على هامش المؤتمر، الاجتماع السنوي لاتحاد أسواق المال العربية بحضور أكثر من 21 عضوًا من أعضاء اتحاد أسواق المال العربية، من ضمنهم الرؤساء التنفيذيين لأسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ وغرف المقاصة.

يهدف «المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: «البحرين 2022 « إلى خلق بيئة مواتية للأسواق المالية العربية وتعزيز تكاملها والسيولة فيها، بالإضافة إلى ذلك، يلعب المؤتمر دورًا رئيسيًا في خلق أرضية مشتركة ما بين قادة الأسواق المالية العربية مع الخبراء الإقليميين والدوليين، ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 350 مشاركًا من البورصات المختلفة، وسيجمع هيئات تنظيم السوق المالية وشركات الوساطة ومديري صناديق الاستثمار والصحفيين الاقتصاديين.

هذا ويستقبل المؤتمر متحدثين محليين وإقليميين ودوليين لإلقاء الضوء على الموضوعات الرئيسية والمواضيع الهامة، بما في ذلك الاستثمار في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتحديات إدارة المقاصة والإيداع المركزي في المستقبل، ورقمنة عمليات ما بعد التداول، والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وزيادة استثمارات التجزئة، وتطوير خدمات بيع بيانات السوق، وتبني تنامي عصر التكنولوجيا التنظيمية.

وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا:» إن تنظيم واستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية يقدم فرصة فريدة من نوعها للبورصات الإقليمية والدولية، وشركات الوساطة، والجهات التنظيمية لمناقشة المواضيع الرئيسية حول سوق رأس المال وتبادل التجارب والخبرات، حيث إننا على ثقة من طرح المؤتمر لأفكار جديدة ستمهد الطريق لمزيد من التعاون بين المشاركين الرئيسيين في سوق رأس المال من أجل دعم وتطوير أسواق رأس المال على المستويين المحلي والإقليمي وتسهيل عملية الترابط.»

ومن أبرز الجهات المشاركة في المؤتمر: مصرف البحرين المركزي، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، هيئة الأوراق المالية والسلع، الاتحاد العالمي للبورصات، صندوق النقد العربي، بورصة عمَان، البورصة المصرية، بورصة دبي للذهب والسلع، مجموعة بورصات لندن، بورصة مسقط، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، شيميرا كابيتال، روزنبلات للأوراق المالية Rosenblatt) Securities ، المنظمة الأوروبية لإيداع الأوراق المالية المركزية، المنظمة الدولية لأسواق رأس المال، بلاك روك (BlackRock) ، المنظمةالأوروبية لغرف المقاصة، كريدي أجريكول مصر، معهد المحللين الماليين المعتمدين، فوتسي راسل (FTSE Russell) ، جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، مجموعة أوكسفورد للأعمال، أوليفر وايمان(Oliver Wyman) ، شرودرز، و إس آند بي .(S&P)

يشار إلى أن المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية يعد أحد أكثر الأحداث السنوية المرتقبة، حيث يوفر منصة رئيسية تجمع بين مسؤولي البورصات العربية وصناع القرار في أسواق رأس ا لمال لمناقشة واستعراض القضايا الرئيسية المهمة المتعلقة بالقطاع، كما يشجع المؤتمر التعاون في مجال أسواق رأس المال، ويعزز تبادل ا لمعرفة في بيئة ديناميكية ومتنوعة، ويشجع كذلك على تبادل أفضل الممارسات في المنطقة من خلال توفير أفضل فرص التواصل الممكنة .

إلى ذلك، أعربت اللجنة المنظمة للمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية عن خالص الشكر والتقدير للدعم الذي قدمه رعاة المؤتمر، منهم الرعاة المتميزين: شركة مباشر للخدمات المالية وشركة DirectFN، والرعاة من الفئة البلاتينية: البنك الأهلي المتحد، وسيكو ش.م.ب. )م(، و صندوق العمل “تمكين” فيما تشمل قائمة الرعاة من الفئة الذهبية كل من ألمنيوم البحرين )ألبا(، بنك السلام، وبنك البحرين والكويت، وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، في حين يشارك كل من: بنك HSBC البحرين، وناسداك، وسنابل للأوراق المالية وشركة Refinitiv ، وشركة Wavetec كجهات راعية لإحدى جلسات المؤتمر، وامض كشريك مساعد، كما تشارك Instinctif كشريك علاقات المستثمرين، و Convene كشريك رقمنة إجتماعات علاقات المستثمرين.