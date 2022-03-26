تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمحافظة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة ، فيما يلي نص البيان :
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / محمد بن عبده بن أحمد درويش – سعودي الجنسية – على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه, ولشناعة ما أقدم عليه فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً, وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق / محمد بن عبده بن أحمد درويش , اليوم السبت 23 / 8 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
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