ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. الجرام يبدأ بـ118.17 ريالًا.

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، رغم تراجع المعدن النفيس في ختام جلسات الأسبوع بأسواق الذهب العالمية أمس الجمعة، بما يعادل 8 دولارات. وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، نحو 236.34 ريال (63.00 دولارًا)، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، (الأكثر تداولًا بالأسواق)، نحو 206.80 ريال (55.13 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في التعاملات الصباحية في السعودية، إلى نحو 177.25 ريال (47.25 دولار). وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 137.86 ريال (36.75 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية، نحو 118.17 ريال (31.50 دولار).