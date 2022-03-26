أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية قوية بأكثر من 10%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية بالأسبوع المنتهي الجمعة 25 مارس 2022، حيث حقق كلا الخامين، القياسي «برنت» والأمريكي، مكاسب بنحو 10.5% و11.8% على التوالي، وسط مخاوف أوسع نطاقًا من حدوث أزمة في الإمدادات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن إصدار جديد من احتياطي النفط الإستراتيجي للسيطرة على أسعار النفط.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز، ارتفاع حفارات النفط في الولايات المتحدة بعدد 7 حفارات الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 531 حفارة.

وفي نهاية تعاملات الجمعة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، مع صعود خام برنت فوق 120 دولارًا. وكانت أسعار الخام تراجعت 3% خلال التداولات، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر نفطي على واردات روسيا.

لكنها تحولت إلى الارتفاع بعد أن جددت تقارير عن هجوم على منشأة نفطية سعودية المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية.

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وارتفع سعر خام برنت -تسليم مايو- بنسبة 1.4%، مسجِّلًا 120.65 دولارًا للبرميل، بعدما هبط عند 115.16 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر مايو- بنحو 1.4%، لتصل إلى 113.90 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى أقل من 109 دولارات.