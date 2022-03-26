ألمانيا تعلن خفض الاعتماد على النفط والغاز الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلنت ألمانيا، صباح الجمعة، توقفها عن الاعتماد على الفحم الروسي بحلول الخريف المقبل.
كما قررت خفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين اعتبارًا من يونيو المقبل.
بينما صرح رئيس رومانيا أن فرض عقوبات أوروبية على روسيا في مجال الطاقة أمر مستحيل.
وبعد قمة الناتو، أمس الخميس، شكلت أمريكا وأوروبا مجموعة عمل لبحث خفض الاعتماد على الغاز الروسي.
وهناك اختلاف في موقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط والغاز الروسيين، فبينما توافق بريطانيا على ذلك تعترض دول أخرى مثل المجر ومقدونيا وإيطاليا.
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