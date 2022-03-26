شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئتنا مسؤوليتنا" حملة للاحتفاء بأسبوع البيئة من تقنية البنات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بإحياء أسبوع البيئة السعودي تحت شعار " بيئتنا مسؤوليتنا " بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التي شاركت فيها 22 متدربة ومدربة لرفع مستوى التوعية بأهمية البيئة . وتضمنت الفعاليات عددا من البرامج التوعوية بُثت عن طريق الوسائط الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل الداخلية ، حيث عمدت الكلية من خلال مبادرة التشجير زراعة 20 شتلة بفناء الكلية وتوزيع 30 شتلة على منسوبات الكلية . يذكر أن أسبوع البيئة الذي يأتي تحت شعار " البيئة لنا ولأجيالنا " ، يهدف إلى نشر الوعي بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية والمحافظة عليها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة في الحفاظ على البيئة والمساهمة في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على التوازن البيئي .