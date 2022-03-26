شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين نون .. لقاء ثقافي في صالون آفاق بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام صالون آفاق الثقافي بالمدينة المنورة لقاءا ثقافيا بعنوان " تمكين نون " بحضور عضوات الصالون ونخبة من سيدات المجتمع المديني وذلك بمجلس حي بئر عثمان بالمدينة المنورة . وتناول اللقاء الذي قدمته عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتورة أحلام الغانمي ، عددا من المحاور المهمة عن المفهوم الصحيح لتمكين المرأة ومجالات التمكين وتمكين المرأة بين حلم الأمس وواقع اليوم والتمكين بين القبول والرفض والتمكين وخصوصية المرأة والمشاركة الفاعلة وأولويات المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع ككل والهدف الأساسي من تمكين المرأة وفق أحكام الشريعة الاسلامية وفق أهداف رؤية المملكة 2030 . ووجهت الدكتورة الغانمي خلال اللقاء رسالة سامية مفادها " أن على المرأة أولويات مهمة في كونها زوجة وأم ولا يعني التمكين إهمال واجباتها الأسرية بل يعني النهوض بالطموح ومواكبة التطور فيما يليق بشخصيتها ومكانتها الاجتماعية فرسالتها الأولى في المجتمع هي التربية وتنشئة الأبناء نشأة سليمة ثم الخوض في مضمار العمل الذي يتناسب مع قدراتها المعنوية " .