حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران, ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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