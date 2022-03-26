محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تشهد مسابقة “مدرستي تبرمج” المرحلة الثانية 1443هـ التي تقدمها وزارة التعليم بالتعاون مع شركات عالمية شركة Microsoft وشركة Apple ، اقبالاً ومشاركة متزايدة من طلاب وطالبات تعليم ينبع ، حيث تتلقى إدارتي النشاط الطلابي (بنين – بنات) بتعليم ينبع المشاركات في المسابقة، وفق الخطة الزمنية المحددة.

وفي هذا الصدد، نفذ مؤخراً اللقاء التعريفي بالمسابقة والذي تضمن على عدد من المحاور : في التعريف بالمسابقة والمسارات ، مهام اللجنة التنفيذية ، مراحل المسابقة ومؤشراتها ، مهام المدارس ، الإجابة على الاستفسارات ؛ استهدف مديرات المدارس بالمحافظة ، للتعريف بالمسابقة والتي تتميز بالتنوع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيقة والممتعة، وتحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة.

يُذكر أن مسابقة “مدرستي تُبرمج” المرحلة الثانية تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تنمية المهارات العليا لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين ، بما يتوافق مع مهارات القرن الحادي والعشرين ؛ والاهتمام بالمهارات المطلوبة لبرنامج تنمية القدرات البشرية وربط المجتمع التعليمي بتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية ومستقبلها وتأصيل القيم والمواطنة لديهم وتعريفهم ومشاركتهم في مشاريعها الرائدة مثل ‏تطوير بوابة الدرعية ومدينة المستقبل اليوم وتشجيع إنتاج مصادر التعليم المفتوحة، وتهيئ الطلبة ‏للمنافسة المحلية والدولية .

كانت هذه تفاصيل خبر إقبال متزايد من طلاب وطالبات تعليم ينبع على التسجيل في مسابقة “مدرستي تبرمج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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