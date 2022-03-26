اخبار الخليج – الارصاد: الطقس سيكون معتدل ويكون بارداً نسبياً خلال الليل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون باردا نسبياً خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحياناً.

كما حذرت إدارة الأرصاد من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج من قدمين إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 25%.

أعلى مد في الساعة 11:47 صباحاً وفي 11:44 مساء وأدنى جزر في الساعة 5:46 مساء وفي الساعة 6:55 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:34 صباحاً والغروب عن الساعة 5:51 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 2:23 صباحاً والأفول في الساعة 11:58 صباحاً.