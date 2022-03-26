الصين تسجل 1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت الصين خلال الساعات ال24 المضية, 1335 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

أأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم بأن إجمالي عدد الاصابات في البر الصيني الرئيسي 141986 إصابة مؤكدة, فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.

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