” الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات العلا والعيص وخيبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات العلا والعيص وخيبر ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة ال ٦ صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ ٦ عصرا .

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