وبعد مرور شهر تقريبا على غزو موسكو لأوكرانيا والذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة” لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة على أي مدن أوكرانية كبيرة وتلجأ إلى قصفها بالمدفعية والغارات الجوية.
وكانت أكثر المناطق تضررا مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية التي يقطنها 400 ألف شخص وتخضع للحصار منذ الأيام الأولى للحرب. ولا يزال يعتقد أن عشرات الآلآف من الأشخاص محاصرون بالداخل دون طعام أو كهرباء أوتدفئة.
وقالت بريطانيا إنه سيتم نقل حمولة 25 شاحنة من الأطعمة المجففة والسلع المعلبة والمياه عن طريق البر والسكك الحديدية من مستودعات في بولندا وسلوفاكيا إلى البلدات والمدن الأوكرانية الأكثر عرضة للخطر.
وقالت أليس هوبر مستشارة الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية البريطانية في بيان “نحن نعمل مع شركاء على الحدود لضمان وصول هذه الإمدادات الحيوية البريطانية للأماكن التي تحتاج إليها بشدة في أسرع وقت ممكن”.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعتزم تقديم إمدادات غذائية بمليوني استرليني لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.