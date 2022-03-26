البحرين تدين هجمات ميليشيا الحوثي الارهابية على المنشآت الحيوية والنفطية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدانت مملكة البحرين استمرار جماعة الحوثي الارهابية في إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة باتجاه المنشآت النفطية والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، مستنكرة بشدة استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن استهداف المنشآت النفطية في المملكة هو تهديد لأمن واستقرار الطاقة العالمية، مؤكدة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة.

وأعربت البحرين عن تضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات دفاعية لردع هذا العدوان الحوثي.