“الشؤون الإسلامية” تُحدد مستوى ارتفاع الصوت المسموح به للأجهزة الصوتية بالمساجد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مستوى ارتفاع الصوت المسموح به للأجهزة الصوتية داخل المساجد.

وشددت الوزارة على ضرورة ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، مؤكدةً على منسوبي المساجد استمرار الالتزام بما صدر من تعاميم تنص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط.

وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخراً، مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد لشهر رمضان المبارك، ومنها عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات.