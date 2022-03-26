إدانات عربية وعالمية واسعة لهجوم الحوثي على المنشآت المدنية والبترولية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استنكر العديد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية الهجوم الإرهابي الحوثي على المنشآت المدنية في المملكة.

وأكدت تلك الجهات تضامنها التام مع المملكة ودعمها المطلق في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها واستقرارها

تهديد الأمن

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأن استمرار الاعتداءات واستهداف المنشآت المدنية ومحطات الطاقة، تشكل تهديدا للأمن والاستقرار، وإضرارا بالاقتصاد العالمي، وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وقفة حازمة تجاه هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي.

وأشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض وتدمير المسيرات، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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عمل جبان

ووصفت الكويت إطلاق ميليشيا الحوثي عددا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة بالعمل الجبان.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه العملية الإرهابية الجبانة لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب وإنما أيضا مصادر إمدادات الطاقة العالمية في الوقت الذي يسعى فيه العالم لدعم استقرار تلك الإمدادات وضمان تدفقها، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وشددت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

جاهزية ويقظة

كما استنكرت البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة.

وأشادت بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة.

وأكدت وقوف البحرين وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

الخارجية الأمريكية تدين الهجمات

أدانت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة هجوم المليشيا الحوثية على منشآت النفط والبنية التحتية في المملكة.

وأكدت أن هجمات الحوثيين على المملكة غير مقبولة، وأنها ستعمل مع شركائها في المنطقة لتعزيز الدفاعات، وأنها تعمل على مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب في اليمن.

عمل إرهابي

من جهته، قال البرلمان العربي إن استمرار هجمات الحوثي تجاه المملكة واستهداف محطات توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابياً جباناً، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الإستراتيجية للعالم.

وأكد أن ما حدث يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا للتصدي للأعمال الإرهابية، ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ووقف إمدادها بالسلاح.

ممارسات إجرامية

إلى ذلك، ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه بتمادي ميليشيا الحوثي في ممارساتها العدائية الإجرامية، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود حثيثة لجمع الأشقاء اليمنيين للحوار من أجل دفع عملية السلام وحقن الدم اليمني.

وأكد أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تشيد بما يتحلى به تحالف دعم الشرعية في اليمن من ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات بين اليمنيين، وتقف إلى جانب المملكة وتدعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها، ومنشآتها الاقتصادية.

عمل تخريبي

وشددت قطر على أن استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجددت موقفها الثابت الرافض للعنف واستهداف المنشآت الحيوية مهما كانت الدوافع والأسباب.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكدت مصر خطورة مواصلة ميليشيا الحوثي هذه الأعمال العدائية التي تُعد تهديدًا جسيمًا ومباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ولسلامة إمدادات الطاقة، فضلاً عما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وجدَّدت تأكيد وقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلديّن الشقيقيّن.

بريطانيا تدين

وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبشدة اعتداءات ‫الحوثيين على المواقع الحيوية في ‫المملكة، مؤكداً أن الاعتداءات تعرِّض حياة المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف.

يجب اتخاذ موقف دولي ضد الحوثيين

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها للهجمات الحوثية ضد الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع بالمملكة.

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات لمليشيات الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وحثت الإمارات المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة لوقف استهداف المليشيات الإرهـابية للأعيان المدنية.

تهدد استقرار المنطقة

كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجمات، مشددةً على أنها تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة.

بمساعدة إيرانية

من جانبه أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، الهجمات الحوثية التي شنت على البنية التحتية المدنية في المملكة، مؤكداً أن الهجمات مُكنت بمساعدة إيرانية وبشكل واضح.

تنتهك القانون الدولي

وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية في المملكة، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني.

إدانة بريطانية للهجمات

وأعرب القنصل البريطاني في المملكة سيف آشر عن تضامنه مع المملكة، قائلا: “جاء أصدقاؤنا السعوديون الليلة الماضية إلى القنصلية البريطانية في جدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة، اليوم نقف مع أصدقائنا السعوديين تضامناً بعد هذا الهجوم الإرهـابي المروع”.