شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تستعرض مراحل استخدام المياه المجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مدير الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للري هشام الثنيان، مراحل التحول الإستراتيجي للمؤسسة، وأهدافها ومهامها ودورها في استدامة البيئة وتعزيز الرقعة الزراعية، وذلك خلال ندوة «التحديات والطموحات في إدارة المياه المجددة والجوفية للري من خلال تجربة المؤسسة»، التي أقامتها المؤسسة بالمزرعة النموذجية بالطريبيل بمحافظة الأحساء.

وتحدث د. صلاح محمد عن أهمية استخدام المياه المجددة وتجربة المؤسسة في هذا المجال والتي امتدت لأكثر من 15 عامًا، وتوجهات المؤسسة في مجال تعزيز إعادة الاستخدام.

بعد ذلك تناول د. علي الناقة الحديث عن المياه الجوفية والتحديات التي تواجه استخدامها خصوصا فيما يتعلق بجودتها.

حضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الأغذية والزراعة بجامعة الملك فيصل والعديد من مزارعي محافظة الأحساء والمختصين من منسوبي المؤسسة.