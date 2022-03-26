شكرا لقرائتكم خبر عن على مساحة 17 ألف م2.. نصف مليون زهرة تزين القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني، أمس الأول، فعاليات مهرجان الزهور الثاني الذي تنظمه البلدية بحديقة الخزامى بعنك، ويستمر المهرجان 5 أيام، والذي يأتي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية «شرقية خضراء»، برعاية أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.

وأكد م. القرني أن المهرجان يتضمن فعاليات متنوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، منها مسابقات ثقافية وتوعوية وفعاليات خاصة بالطفل والمرأة، ويحتوي على العديد من البرامج ذات العلاقة بالحدائق والزهور، إضافة إلى العديد من البرامج التوعوية والترفيهية الخاصة بالشباب وأركان مخصصة للأسر المنتجة، والتعريف باستخدام أنظمة الري الحديثة التي تساعد في توفير استهلاك المياه.

وأضاف: يشتمل على مسطحات خضراء وسجادة كبيرة للزهور تم تجهيزها وتشكيلها بطابع هندسي من الزهور الموسمية المختلفة ذات الألوان الزاهية، بإجمالي يتجاوز النصف مليون زهرة.

وقال: إن المهرجان يستهدف تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئيا من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وأهمية المحافظة عليها، إضافة لصناعة الترفيه الذي يساهم في جذب عدد كبير من السياح، وتحفيز الكثير من المشاريع، وتعزيز البنية التحتية للترفيه، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للمساهمة في تحسين جودة الحياة.

ولفت إلى أن المهرجان سيفتح أبوابه للزيارة من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساءً، داعيا الجميع لزيارة المهرجان والاستمتاع بما يقدمه من فعاليات، إضافة الى أنواع الزهور المختلفة.

وأخذ م. القرني جولة على أركان الفعالية، والتي شملت 80 ركنا للأسر المنتجة والمشاتل المتنوعة التي تحتوي على أنواع متعددة من الزهور والورود، على مساحة 17 ألف متر مربع، واستمع إلى شرح مفصل عن المهرجان وما يحتويه، من أركان للأسر المنتجة والمشاتل المتنوعة، ومحتويات المهرجان الأخرى، ويضم المهرجان عددًا كبيرًا من أنواع الزهور والتي تقدر بأكثر من نصف مليون زهرة متنوعة وموسمية.