شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «قبو» تحول إلى «مستودع أثاث» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، موقعًا مخالفًا، عبارة عن قبو في أحد المباني بحي الثقبة، تم تحويله إلى معمل ومستودع للأثاث، وذلك بعد أن تم ضبطه خلال الجولات الميدانية للمراقبين.

وانتهت البلدية من أعمال تطوير وسفلتة ودهان شارع المنصورية بطول 1700 متر، ضمن جهودها في تحسين البنية التحتية وشبكة الطرق في الخبر، فيما سيتم استكمال أعمال التجميل والتشجير خلال الفترة المقبلة.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على الملاحم ومراكز بيع اللحوم استعدادا لشهر رمضان المبارك؛ للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وعرض اللحوم والتأكد من وجود الأختام عليها وصلاحيتها.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».