شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المساجد المؤقتة.. مع قرب رمضان أداء صلاة الجمعة بـ«الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية للمساجد المؤقتة، رصدت ”الخليج 365” العودة إلى المساجد الرسمية التي تقام بها صلاة الجمعة، وإغلاق عدد منها، للأسبوع الثالث على التوالي، بمدينة الدمام.

وافترش المصلون بسجادتهم الطرق المحيطة بهذه المساجد، ومنها مسجد الصبر بحي النورس، في ظل وجود مساجد مؤهلة بالحي لاستقبال المصلين.

وكان الحال نفسه بمسجدين في ضاحية الملك فهد، لمدة تجاوزت الساعتين بهذه المساجد، على الرغم من وجود جامع بضاحية الملك فهد «لم يستكمل» بالقرب من هذين المسجدين، الأمر الذي تسبب في إغلاق الطريق، وتعطل الحركة المرورية. جاء ذلك بعد إغلاق المساجد المؤقتة للصلاة خلال فترة جائحة «كورونا».

وشهدت الساحة أمام مسجد الصبر، تجمعات للمصلين؛ لأداء صلاة الجمعة؛ لعدم استيعاب المسجد لعددهم.

وقال مصلون: إن عددا من المساجد كان من المفترض إقامة الصلاة بها، الأمر الذي لم يحدث، ما دفع البعض للصلاة في الشارع وعلى الأرصفة، مضيفين أن هناك 3 جوامع رئيسية لصلاة الجمعة بالحي، هي: «الصبر - طيبة - البيان»، ولا تكفي عدد السكان الكبير بالحي، الذي يتجاوز 4 آلاف نسمة، وشددوا على ضرورة فتح المساجد الكبيرة، التي تتسع لعدد كبير من المصلين.

وكانت الوزارة قد اعتمدت إيقاف إقامة صلاة الجمعة في المساجد المساندة للجوامع، التي تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتا، خلال جائحة فيروس «كورونا»، وأن يقوم أئمة هذه المساجد بإبلاغ المصلين بذلك.

وطالب المصلي «محمد بن عبد الله» بإيجاد مساجد بديلة، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في عدد المصلين، الأمر الذي سيزيد الوضع صعوبة.

فيما أشار المصلي «فهد القحطاني» إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، مع حلول شهر رمضان، الأمر الذي يتطلب وضع حلول وتوفير مساجد بديلة «مكيفة»، إلى حين الانتهاء من المساجد الأخرى.