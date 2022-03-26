شكرا لقرائتكم خبر عن .. وإطفاء الإضاءة غير الضرورية لترشيد الطاقة ومواجهة الاحتباس الحراري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتفل دول العالم، اليوم السبت، بـ«ساعة الأرض»، بإطفاء الإضاءة في أشهر المعالم السياحية في كل دولة من الساعة 8:30 مساء، ولمدة 60 دقيقة، بهدف توحيد شعوب العالم للفت الانتباه عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ.

وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

وتشارك جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الحدث العالمي، من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. عبدالواحد المزروع أن إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في عدد من مقرات الجامعة، يأتي إيمانا منها بتضافر كافة الجهود الوطنية في تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر المهمة والتوعية بمخاطرها وتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشار إلى دعم مشاركة الجامعة في هذا الحدث الحضاري الذي تشارك فيه الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة وعلى كوكب الأرض، للتوعية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء، والعمل على جمع العالم معا لمواجهة عوامل وآثار تغير المناخ.

وبيّن أن تضامن الأفراد والجهات لمصلحة كوكبهم والتزام سلوكيات بيئية هو الهدف، بالإضافة إلى حث الأفراد والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص على تقليل استخدام الكهرباء لتقليل نسبة الغازات الضارة المنبعثة من استخدام الكهرباء.

وحث على دعم توجه الدولة نحو ترشيد الطاقة والعمل على التقليل من الاستهلاك غير الضروري مساهمة من أفراد المجتمع في توفير الطاقة والتقليل من آثارها وانبعاثاتها السلبية.